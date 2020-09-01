Украина накопила в подземных хранилищах рекордные объёмы газа

https://static.news.ru/photo/b46824e6-ec72-11ea-9777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что страна накопила рекордное количество газа в подземных хранилищах (ПХГ).

В этом году мы имеем рекорд, он уже превышает 24 млрд кубометров, — отметил глава компании в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Украина рассчитывает дойти до отметки 27–28 млрд куб газа.

Как писал NEWS.ru, анбандлинг «Нафтогаза» и процесс выделения в отдельную структуру газотранспортной системы Украины были завершены 1 января 2020 года. Андрей Коболев уточнил, что «Нафтогаз» перестал быть акционером оператора ГТС и стал его клиентом. Таким образом, отметил он, страна выполнила норму Третьего энергопакета Евросоюза и доказала, что является надёжным партнёром. Это позволило подписать контракт с «Газпромом» на транзит газа по европейским правилам.

30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд. На Украине надеются заработать на транзите более $7 млрд.