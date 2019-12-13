https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба полагает, что предусмотренные оборонным бюджетом США санкции могут остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под «Северный поток — 2», нужно незамедлительно прекратить свою деятельность, — цитирует выступление политика в экспертном центре German Marshall Fund (Вашингтон) РИА Новости.

Также вице-премьер заявил, что остановка строительства газопровода необходима для стратегической безопасности Европы. Кулеба выразил благодарность американским властям за одобрение предусматривающего санкции бюджета и за выделение военной помощи Украине.

Как писал NEWS.ru ранее, Ассоциация европейского бизнеса выступила против введения США санкций в отношении российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». По мнению генерального директора АЕБ Франка Шауффа, эти санкции могут нанести значительный ущерб европейской конкурентоспособности.