Украина на короткий срок стала экспортёром газа

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Украина 1 декабря стала экспортёром газа, но только на один день. Об этом рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Невероятное рядом. Сегодня Украина была один день нетто-экспортером газа, — цитирует его RNS.

Макогон пояснил, что в страну было ввезено 4,57 млн кубометров топлива из Венгрии и Словакии, а вывезено при этом — 5,4 млн кубометров. Газ предназначался для Венгрии и Польши. Бизнесмен также уточнил, что речь идёт о газах для различных целей и собственников.

Глава компании пояснил, что это является нормальным рыночным явлением, позволяющим сформировать справедливую рыночную цену на топливо как на Украине, так и в соседних государствах.

Ранее NEWS.ru писал, что Украине предрёк роль экспортёра газа министр энергетики США Рик Перри. По его словам, росту объёма поставок газа, а также коммерческой активности будет способствовать увеличение доступа поставщиков к украинским газохранилищам. Он также отметил, что Вашингтон поддерживает усилия Украины и Польши по поддержанию региональной энергетической безопасности.