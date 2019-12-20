Компания «Оператор ГТС Украины», которая является дочерней структурой «Нафтогаза», продолжит переговоры с «Газпромом» о транзите российского газа. Новая серия консультаций состоится в Вене.
В ходе диалога планируется реализовать политические договорённости, достигнутые сторонами.
После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры, —
цитируетТАСС главу украинской компании Сергея Макогона.
Ранее, как писал NEWS.ru, Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Также стороны смогли урегулировать взаимные требования.
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