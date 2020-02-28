https://static.news.ru/photo/51e94084-5a73-11ea-92a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

Украина c 1 марта начнёт получать российский газ от Словакии по виртуальному реверсу через точку соединения «Вельке Капушаны — Ужгород». Соглашение между сторонами будут обеспечивать «Оператор ГТС Украины» и словацкий оператор ГТС Eustream a.s.

Об этом сообщает украинский оператор на своём сайте.

На самом деле газ, который идёт в Европу по украинской территории, не будет поставляться в Словакию. Киев выкупит его на своей территории, но станет оплачивать стоимость услуг по его условно обратному транзиту.

В Словакии уже отметили, что ежедневный объём поставок в рамках подобного реверса составит 10 млн кубометров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции осуществляются реверсом через газопровод «Турецкий поток». С начала года через новую точку приёма-сдачи газа на границе Турции и Болгарии «Странджа 2/Малкочлар» подаётся 20–25 млн кубометров в сутки. При этом примерно половина этого газа возвращается в Турцию через прежнюю точку поставок — «Странджа/Малкочлар».