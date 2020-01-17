Создавать новый газопровод в Польшу с целью поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов на Украину не имеет смысла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава оператора ГТС (Газотранспортной системы) Украины Сергей Макогон.

Он подчеркнул, что стоимость проекта равняется $200 млн, в этой связи Киев включил «красный свет». Учитывая большую сумму вложений, было принято решение реконструировать два других маршрута до Польши — Герановичи и Дроздовичи.

По данным ниткам будет перегоняться газ на Украину. Ожидаемый объём составляет порядка 6,6 млрд кубометров газа в год. По мнению украинской стороны, этого объёма достаточно, чтобы удовлетворить актуальные потребности на 80%.

Сергей Макогон заявил также, что в настоящее время появилась возможность «халявы» — так называемого виртуального импорта. Это означает, что Украина способна будет забирать весь объём российского газа, который идёт по национальной газотранспортной системе по направлению в Польшу. Иными словами, дополнительно Киев сможет приобретать у Варшавы более 3 млрд «кубов».

Вот, почему он ставит под вопрос строительство ещё одного газопровода за $200 млн мощностью 5-8 млрд кубометров в год, притом, что «текущие доступные стоят невостребованными». Глава оператора ГТС подчёркивает, что проектов, требующих инвестирования, на Украине хватает: нефтепровод «Одесса — Броды» и трубопровод в Устилуг.

Комбинация с виртуальным импортом весьма нелепа и похожа на демагогию, так как к реальной жизни никакого отношения не имеет, полагает гендиректор ИнфоТЭК-Терминал и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев.

В Польшу газ идёт из Норвегии через Данию по новому газопроводу через акваторию Балтики. Второй крупный источник голубого топлива — СПГ из США. Сегодня этот газ оказывается на 20-25% дешевле российского. Это происходит потому, что американский Конгресс выделил деньги, чтобы дотировать поставки газа в Польшу. Рустам Танкаев гендиректор ИнфоТЭК-Терминал и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ гендиректор ИнфоТЭК-Терминал и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ

И в этой ситуации газ для Польши оказывается «разовым актом», замечает аналитик. Поскольку любая предвыборная компания в США может этот канал очень скоро перекрыть.

Ведь если такая ситуация резко изменится, сжиженный газ станет дороже российского на 30%. И, надо сказать, что она уже начинает меняться, указал эксперт.

Танкаев объяснил, что 40% газа, «доплывая» из США до Польши, испаряется, поэтому газ становится таким дорогим. Норвежский газ, как известно, заканчивается. Его добыча падает. А у европейцев он востребован очень сильно. Поэтому Украине в любой момент его никто не даст, полагает ведущий эксперт союза нефтегазопромышленников РФ. Вот почему говорить, что газ может «уверенно» идти через Польшу, по меньшей мере наивно, подчёркивает специалист.

Сейчас нормализовались отношения с Россией, и украинцы могут теперь брать газ у нашей страны. Непонятно, зачем им теперь лезть к полякам для этих целей. Потому что газ из Польши в итоге будет не дешевле того, что может предложить Россия. Проще всего и дешевле им брать его именно в России. Поскольку в Польше своего газа нет. Туда он всегда приходит из других стран. Генадий Шмаль президент Союза нефтегазопромышленников России президент Союза нефтегазопромышленников России

А это значит пользоваться одним антироссийским настроем польской стороны долго не получится, отмечает аналитик.

Вот почему остаётся только российский газ из таких проектов как «Ямал СПГ», «Арктик СПГ» и другие проекты РФ. Этого газа много уже сейчас, и с каждым годом он будет только увеличиваться. То есть российский сможет покрыть даже все поставки Катара (до 50% газа испаряется при перевозке), — сказал Рустам Танкаев.

Сама Незалежная (будучи уже без Крыма, который добывает достаточно много газа), извлекает 18 млрд кубометров в год. К сведению, в лучшие годы Украина потребляла до 60 млрд кубометров, сейчас же потребности упали до 25-27.

Так или иначе, говорит он, в огромных подземных хранилищах газа Незалежной голубое топливо как правило накапливается из России (отчасти нелегально, но в большей степени от реверса — от перепродажи из Польши и Чехии). Но реверсивный газ экономически нецелесообразен, подчёркивают аналитики.