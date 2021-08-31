Укладку второй нитки «Северного потока — 2» почти завершили

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Укладка второй нитки газопровода «Северный поток — 2» находится на завершающей стадии. Об этом сообщил гендиректор компании «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов, передаёт РИА Новости.

Он заявил, что завершаются пусконаладочные работы по первой нитке газопровода, и описал, как обстоят дела со второй веткой.

Работы по трубоукладке второй нитки также находятся на завершающей стадии, и для ввода уже её в эксплуатацию потребуется проведение комплекса мероприятий, которые аналогичны работе по первой нитке, — сказал Каримов.

Он добавил, что прикладываются максимальные усилия, чтобы запустить газопровод «Северный поток — 2» в ближайшее время.

Ранее в «Газпроме» заявили о финальной стадии реализации «Северного потока — 2».

Доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин рассказал, что страны Евросоюза ради газа из «Северного потока — 2» фактически проигнорировали нормы международного права, которые не дают завершить спор по российскому газопроводу.