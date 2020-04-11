УК сообщили о катастрофической ситуации с долгами населения за ЖКУ

https://static.news.ru/photo/6283fbe4-7ba4-11ea-bca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жилищники сообщили о катастрофической ситуации, которая сложилась из-за пандемии коронавируса с оплатой ЖКУ. В апреле максимальный сбор от всех начислений составит до 30?, остальные 70% населения могут залезть в беспросветные долги.

Письмо с такими аргументами направила ассоциация «Национальный жилищный конгресс» на имя президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина. У управляющих компаний нет прибыли, так как их работы исходят из фактической стоимости затрат на содержание и ремонт домов и определяются собранием собственников, пишут «Известия».

Поэтому у большинства УК нет свободных денег, к примеру, на дезинфекцию подъездов. Поэтому предлагается ряд мер для поддержки отрасли. Например, предоставление беспроцентных займов на полгода для выплаты зарплат сотрудникам, запрет на отзыв кредитов банками на девять месяцев, приостановку аннулирования лицензии за задержку платы ресурсоснабжающим организациям.

Также коммунальщикам предлагается дать субсидии на дезинфекцию подъездов и расходные материалы для борьбы с коронавирусом и распространить мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов.

Ежедневная санитарная обработка дома стоит от 500 тыс. до 5 млн рублей в месяц в зависимости от площади жилья. Минстрой прорабатывает меры поддержки УК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ подготовит обращение к правительству с просьбой помочь управляющим компаниям и водоснабжающим организациям, заявила глава комитета Галина Хованская. По её словам, компании попали в сложную финансовую ситуацию из-за того, что граждане стали меньше вносить коммунальные платежи.