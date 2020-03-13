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Текущая неделя, хоть и была укороченной, оказалась одной из худших для российского рынка акций за десять лет. Индекс Московской биржи потерял почти на 14,9% вслед за обвалом нефти и мировых рынков.

Предыдущие сильнейшие падения пришлись на сентябрь 2011 года, когда индекс Мосбиржи обвалился на 12,2%, и на март 2014 года, когда падение составило 11,8%, передаёт ПРАЙМ.

Долларовый индекс РТС за четыре торговых дня рухнул на 20%. Более значительное по сравнению с индексом Мосбиржи падение вызвано ослаблением позиций рубля к доллару.

Вместе с тем, 13 марта индекс Мосбиржи скорректировался в рост на 1,31%, а РТС — на 2,62%.

При этом, как писал NEWS.ru, мировые цены на нефть перешли к падению после роста более чем на 7%. В результате котировки растеряли подорожание всего дня.