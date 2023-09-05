Уход европейской нефтегазовой компании из РФ лишит 500 человек работы WIntershall Dea отсоединит бизнес в РФ от международного к середине 2024 года

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Частная европейская нефтегазовая компания Wintershall Dea заявила, что планирует к середине следующего года юридически отделить российский бизнес от международного. Сейчас начинается процесс оптимизации, который сократит число топ-менеджеров до трех, а также будут сокращены более 500 рабочих мест, из которых 300 — в Германии, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление компании.

Запланированная реструктуризация позволит сократить административные расходы. В общей сложности компания планирует ежегодно экономить около 200 млн евро, причем почти половина этой суммы приходится на сокращение рабочих мест. В рамках реструктуризации компания планирует сократить около 500 должностей, из которых 300 расположены в Германии, — сообщили в компании.

На реструктуризацию в третьем квартале 2023 года было направлено €225 млн.

В апреле в Wintershall Dea заявляли, что не видят перспектив в продолжении сотрудничества с Россией. На тот момент в офисе компании в Санкт-Петербурге оставалось менее 50 человек, что на 50% меньше, чем на начало 2023 года.