Ухаживающим за инвалидами предложили платить по десять тысяч рублей

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Законопроект, согласно которому неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами, должно быть предоставлено право на получение ежемесячной выплаты в сумме десяти тысяч рублей, внесён в Госдуму.

Авторами инициативы стали парламентарии от ЛДПР. Отмечается, что неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за инвалидом или престарелым человеком, с 1 июля 2008 года предусмотрено предоставление ежемесячной компенсационной выплаты в размере 1200 рублей, её индексация не предусмотрена.

Учитывая, что уход за инвалидом I группы крайне сложен и осуществляется, как правило, оставившими свою работу членами семьи в объёме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня, размер компенсационной выплаты по уходу, который не увеличивался с 2008 года, является недопустимо низким, — написал в своём Telegram-канале один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к документу указано, что лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства, установлена ежемесячная выплата с 1 июля 2019 года в размере десяти тысяч рублей, её индексация также не предусмотрена. Согласно законопроекту, ежемесячные выплаты должны индексироваться ежегодно.

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