Удобрения заменили нефть: почему Европа и Азия скупают их у России

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Экспорт российских удобрений в Индию и страны Запада резко вырос, санкции против этой продукции так и не ввели. США и ЕС продолжают закупать удобрения в России, несмотря на проведение спецоперации на Украине. Рассказываем, что ждет этот рынок и стоит ли в будущем беспокоиться за производство удобрений в РФ.

Как вырос экспорт российских удобрений

Доля российских компаний в общем объеме поставок удобрений в Индию за январь-февраль 2024 года выросла до 34% с 23% за тот же период годом ранее. Дели стал крупнейшим импортером российских химикатов после Бразилии, обогнав Китай, США и Мексику, отмечают РИА Новости. При этом в физическом и денежном выражении поставки в Индию сократились на 15% из-за накопленных страной запасов и перенаправления части экспорта в другие государства. С другой стороны, ценовые скидки на российскую продукцию резко снизились по сравнению с 2022 годом.

Значительно нарастили закупки минеральных удобрений и страны Запада. Экспорт в США увеличился до 4,3 млн т (в 2022 году было 2,5 т, в 2021-м — 3,8 т). По оценкам Центра ценовых индексов, доля азотных удобрений из России в общем импорте ЕС выросла в прошлом году до 24%. В денежном выражении это €1,38 млрд. Германия увеличила поставки в два раза, Франция — на 25% (ранее там уже предупреждали о растущей зависимости от удобрений из РФ). Основная причина — дороговизна газа, из-за чего собственное производство стало нерентабельным, отмечает агентство.

Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press Производство удобрений калийных удобрений в России

Как санкции повлияли на экспорт удобрений

По мнению главы норвежского химгиганта Yara Свейн Торе Хользетера, Запад впадает в зависимость от российских удобрений, которые можно считать «новым газом». По его словам, соответствующий товар не облагается санкциями, на фоне чего поставки РФ бьют все рекорды. Это наносит огромный ущерб европейской промышленности и искажает рынок, считает он.

Глава американской CF Industries Тони Уилл при этом отмечает, что США сильнее других хотят лишить Россию доходов, однако именно Вашингтон закупает у Москвы мочевину. Гендиректор компании признается, что от сложившейся ситуации «он просто в шоке». Надо сказать, что США вывели российские удобрения из-под санкций еще в марте 2022 года.

Евросоюз тогда же, напротив, ввел персональные санкции против руководства ведущих российских производителей и экспортеров удобрений, из-за этого компании столкнулись с проблемами с фрахтованием судов, страхованием и осуществлением платежей. Однако уже в декабре 2022 года ЕС смягчил суровые меры, одобрив разморозку активов «определенных лиц» из РФ, занятых в торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, в том числе зерном и удобрениями.

Тем не менее российские производители и чиновники жаловались на препятствия, чинимые экспорту удобрений. В июле 2023 года Россия даже приостановила участие в зерновой сделке, объясняя это тем, что ООН, обещавшая содействовать продвижению российской сельскохозяйственной продукции, включая удобрения, не выполнила своих обязательств.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Почему удобрения становятся «новым газом»

Во всем мире пользуются спросом три вида удобрений и различные смеси. Разделение происходит по главному действующему веществу: азот, калий и фосфор. Производство азотных удобрений связано с производством аммиака, который содержит азот. В качестве исходного сырья для промышленного получения аммиака используют воздух и природный газ. То есть Россия, по сути, превращает потенциально подсанкционный газ (Евросоюз в новом пакете санкций может ввести запрет на реэкспорт российского СПГ) в удобрения, освобожденные от санкций, и экспортирует их.

Производство фосфорных и калийных удобрений связано с горнодобывающей отраслью: сначала добывают необходимую руду, а потом подвергают ее ряду химических преобразований. По этой причине мировыми лидерами в области производства удобрений являются страны, богатые полезными ископаемыми.

В числе крупнейших производителей удобрений в мире — Китай США, Россия, Индия и Канада. Однако все они (за исключением РФ), ориентированы на внутренний рынок, поэтому крупнейшим в мире экспортером является именно Россия.

Только за 10 месяцев 2022 года Россия заработала на удобрениях $16,7 млрд. Тогда экспорт этих химикатов вырос на 70%, свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций, которые приводила Financial Times. Хотя большее влияние на рост доходов от экспорта удобрений оказал скачок цен на них, во многом объясняемый антироссийскими санкциями (в том числе против российского газа, так как в мире выросли опасения по поводу достаточного объема удобрений на рынке). Впрочем, мировые цены на удобрения начали расти еще до военных действий на Украине.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Производство фосфорных удобрений в России

Как выросло производство удобрений

По итогам 2023 года производство удобрений в России превысило показатели за последние 10 лет, достигнув почти 60 млн тонн. Это на 9% больше, чем в 2022 году.

Специалисты группы «Деловой профиль» связывают этот рост с несколькими факторами. Во-первых, увеличился спрос на удобрения со стороны сельхозпроизводителей. Во-вторых, российские производители удобрений смогли нарастить объемы производства благодаря модернизации оборудования и внедрению новых технологий. Инвестиции в основной капитал производителей удобрений были самые высокие за последние 10 лет, отмечают аналитики.

Производство азотных удобрений выросло на 5,2% и достигло 12,5 млн тонн. Здесь основными драйверами роста стали расширение производственных мощностей карбамида, в частности, на заводе «Акрона» в Великом Новгороде, а также восстановление экспорта этого вида удобрений в США, ЕС и Индию, указывают эксперты.

Производство калийных удобрений выросло на 24,6% до 9,1 млн тонн благодаря восстановлению логистических цепочек. А вот производство фосфорных удобрений по итогам прошлого года снизилось на 0,2%, до 4,4 млн тонн.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Производство редкоземельных металлов на заводе «Акрон» в Великом Новгороде

Что ждет российские удобрения в будущем

Рекордность закупок — показатель конъюнктурный и год на год не приходится, но позиции российских производителей удобрений на мировом рынке остаются очень прочными, говорит в беседе с NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Особенно они упрочились на фоне дорогого газа и сокращения европейского производства азотных удобрений, добавляет он.

По словам эксперта, и до ухудшения отношений с Западом на Россию приходилось около 10% мирового производства химических и минеральных удобрений, в том числе около 8% азотных, около 7% фосфорсодержащих и около 16% калийных. При этом доля РФ в мировом экспорте удобрений была еще выше — около 16%, в том числе около 13% — по азотным, около 16% — по фосфорсодержащим и почти 18% — по хлористому калию.

Зависимость западных стран от импорта минеральных удобрений из России будет сохраняться еще многие годы, прогнозирует промышленный эксперт Леонид Хазанов. В том числе по причине наличия свободных цен на природный газ и электроэнергию. Кстати, их скачки в 2022 году привели к массовым остановкам и падению загрузки предприятий по выпуску минеральных удобрений в Европе. От такого ценового шторма химическая индустрия в ЕС до сих пор не оправилась, отмечает он.

По словам Хазанова, на планете не так уж много крупных месторождений фосфорного сырья с низкими концентрациями токсичного кадмия, это крайне важно для производителей фосфорных удобрений. То же самое можно сказать про месторождения калийных солей — они есть далеко в не в каждой стране. «Зато Россия экспортирует самую широкую линейку минеральных удобрений — азотных, калийных и фосфорных, отличающихся высокой степенью экологической безопасности. Поэтому от их ввоза не смогли отказаться ЕС и США, несмотря на их антироссийскую политику», — говорит Хазанов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ждать ли санкций против российских удобрений

В долгосрочной перспективе отрасль по выпуску минеральных удобрений продолжит свой рост, который не смогли остановить ранее введенные против России санкции, считает Хазанов. При этом эксперт не видит предпосылок для введений санкций непосредственно против российских агрохимикатов. «Недаром же власти США ранее не рискнули ввести их из-за зависимости от импорта, в частности хлористого калия», — напоминает он.

К тому же ключевыми рынками для отечественных химических заводов сегодня являются Китай, Индия и Бразилия, потребляющие огромные объемы нашей продукции, добавляет эксперт.

Сельхозтовары, а также удобрения классифицируются как поставки первой необходимости, в которых присутствует гуманитарная составляющая, поэтому вероятность введения против них жестких санкций небольшая, соглашается Калачев. Тем более что в 2020 году уже вводились санкции против удобрений из Белоруссии. Исключение из рынка еще одного крупного поставщика оказалось бы болезненным для мирового рынка, предупреждает эксперт. Тем более ограничения со стороны США и ЕС нанесли бы вред скорее им самим, но не оказали бы серьезного влияния на Россию, полагает аналитик.

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