«Учитывая замороженные»: экономист об увеличении международных резервов РФ Экономист Беляев предположил, что международные резервы России выросли

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Международные резервы РФ выросли с учетом и замороженных, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он подчеркнул, что Гаагский суд за текущий год не смог найти никаких юридических оснований изъять у России замороженные резервы, а это значит, что, скорее всего, они будут вскоре разблокированы и поступят вновь в распоряжение страны.

Скорее всего, международные резервы РФ выросли, учитывая и замороженные активы. <...> Дело в том, что заморозили не сами суммы, а финансовым организациям отдано распоряжение не проводить с ними операции. Более того, Гаагский суд за текущий год так и не нашел никаких юридических оснований изъять у нас эти резервы, — заявил он.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ сообщило, что Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть по завершении конфликта на Украине. По информации газеты, Европа не против использования российских активов для восстановления Украины, однако этому мешает «юридическая преграда».

Банк России 13 апреля сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 1,2% (или $6,9 млрд) и на 7 апреля 2023 года составили свыше $600 млрд.