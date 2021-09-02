Учителям предложат льготные автокредиты в 2022 году

Минпромторг России рассматривает возможность расширить программу льготных автокредитов в следующем году, включив в неё учителей. Об этом в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме сообщил глава министерства Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос о ранее анонсированном расширении программы льготных автокредитов, Мантуров уточнил , что в эту программу могут быть включены учителя. Речь идёт о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют получить скидку от 10% до 25% при покупке нового российского автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей.

Это могут сделать работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребёнком, граждане, сдавшие автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые.

Ранее сообщалось, что воспользоваться государственной программой льготного автокредитования в случае её возобновления готовы лишь 12% россиян. При этом 29% намерены купить иномарку зарубежной сборки, 22% в состоянии приобрести авто за собственные деньги, 18% хотят автомобиль, не подпадающий под требования для участия, 13% предпочитают машину с пробегом, 7% хотят купить машину стоимостью более 1,5 млн рублей.