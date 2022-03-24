Экономист оценил риски всплеска безработицы в России

Предпосылок для резкого роста безработицы в России пока нет, считает доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Александр Щербаков. По словам учёного, велика вероятность, что уход иностранных компаний с рынка РФ является временным и многие из них продолжат работу на территории страны, передаёт Агентство Бизнес Новостей.

На такое развитие сценария можно надеяться, если так называемый саботаж иностранных компаний в области производства будет преодолен, - пояснил Щербаков.

Он добавил, что для урегулирования ситуации с зарубежными работодателями, могут быть приняты административные либо уголовные меры воздействия. Также экономист подверг сомнению обещания большинства иностранных компаний выплачивать зарплату российским сотрудникам на время всего простоя. По его словам, при отсутствии оборота добросовестное исполнение данных обязательств маловероятно.

Рост напряженности на рынке труда будет нарастать в случае окончательного ухода большинства иностранных компаний, однако в этом случае есть надежда на российских предпринимателей, которые займут освободившиеся ниши и создадут новые рабочие места, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит около 40 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в регионах в условиях введённых против России санкций. Данное распоряжение было подписано премьером Михаилом Мишустиным. Отмечается, что источником финансирования станет резервный фонд правительства.