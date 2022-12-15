Ученые РАНХиГС назвали способы повышения пенсий в России

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Ученые РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок предложили способы увеличения пенсий, чтобы она не опустилась до социально неприемлемого уровня. Свои доводы эксперты изложили в статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», опубликованной в последнем выпуске журнала «Вопросы экономики», пишет РБК.

При бездействии властей, допускают ученые, соотношение средней пенсии и средней зарплаты к 2050 году снизится до 27%, сейчас этот коэффициент составляет 31%. В связи с этим авторы статьи на основе проведенного экономического анализа предложили некоторые меры по повышению пенсий.

В частности, речь идет о повышении минимального стажа для оформления страховой пенсии по старости с 15 до 30 лет ежегодно, начиная с 2030 года. Увязка размера страховой пенсии, выплачиваемой работающим пенсионерам, с их зарплатой — способ, предлагающий ограничение суммарного дохода пенсионера до определенного порога. При определенных параметрах зарплаты такие пенсионеры вообще не будут получать пенсию при продолжении трудовой деятельности, указывают авторы.

Среди других предложенных мер — реформирование системы досрочных пенсий, дальнейшее повышение пенсионного возраста, отмена льгот по страховым взносам, постепенное увеличение ставки страховых взносов и другие.

Ранее Счетная палата обнародовала заключение, согласно которому соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 году опустится ниже 30%. При этом в 2018 году Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда, согласно которой пенсия по старости должна составлять не менее 40% утраченного заработка.