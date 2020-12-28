Участок «Северного потока — 2» в экономической зоне Германии достроен

https://static.news.ru/photo/3f13e17c-4937-11eb-98a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Работы по строительству отрезка газопровода «Северный поток — 2» протяжённостью 2,6 километра в исключительной экономической зоне Германии завершены. Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG.

В середине января, как ожидается, начнётся укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании, передаёт агентство DPA.

В Nord Stream 2 AG добавили, что «в надлежащий срок проинформируют» о дальнейших планах. О других деталях в компании не сообщили.

Ранее стало известно, что судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило работу до достройке нитки газопровода в рамках проекта «Северный поток — 2» и направилось на стоянку в порт Висмар. Оно завершило работу по протяжке одного из двух параллельных отрезков труб — работ, проведение которых было согласовано с Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии Германии до конца 2020 года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 км — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. Россия решила завершить реализацию проекта собственными силами. Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока — 2» было возобновлено.

В 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отношение властей Германии к российскому газовому проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним на протяжении последних лет, несмотря на внешнеполитические обстоятельства, писал NEWS.ru.