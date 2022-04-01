Участников выборов обяжут раскрывать сведения о покупке криптовалюты

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий участников выборов раскрывать информацию о расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Изменения внесены в законодательство в связи с принятием закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Закон обязывает кандидатов предоставлять сведения о своих расходах и расходах семьи по каждой сделке по приобретению ЦФА и цифровой валюты за последние три года, если сумма сделки превышает доход кандидата и его супруги или супруга за три года до сделки. Одновременно должны предоставляться и сведения об источниках средств на такую сделку.

22 марта в России завели первое уголовное дело о растрате имущества криптовалютной биржи. По версии следствия, хищение совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, занимавшийся контролем за движением криптовалюты и её переводом на электронные кошельки. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Следствие считает, что он воспользовался своим положением, вывел часть средств и присвоил их себе. У задержанного при себе было два чемодана, в которых находились деньги в сумме свыше 190 млн рублей.

Кроме того, в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте изъяли более 50 млн рублей, $1 млн, €70 тысяч, компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, а также предметы роскоши и документы. В суд также отправлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает два млрд рублей.

Ранее сообщалось, что после введения Западом санкций и последовавшего за этим ограничения Центробанка на оборот доллара и евро многие россияне перешли на инвестиции и переводы в криптовалюту: по оценкам экспертов, объёмы операций увеличились в три — пять раз на разных площадках.