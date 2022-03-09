Участникам амнистии капиталов продлили освобождение от ответственности

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий сроки освобождения участников амнистии капиталов от уголовной ответственности по ряду экономических преступлений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Освобождение от уголовной ответственности в рамках амнистии капиталов распространятся на деяния, совершенные до 1 января 2022 года.
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Внести в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации <...> изменение, заменив слова «до 1 января 2019 года» словами «до 1 января 2022 года», — сказано в законе.
Ранее сообщалось, что с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года
Амнистия капиталов предполагает освобождение от уголовной, налоговой и административной ответственности, в том числе за уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин и уклонение от уплаты налогов и сборов, нарушение валютного законодательства, несвоевременную уплату налога и непредставление декларации. Проводя амнистию, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.