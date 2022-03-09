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Участникам амнистии капиталов продлили освобождение от ответственности

Путин установил новые сроки освобождения от ответственности для амнистии капиталов
12:27, 09 марта 2022
Участникам амнистии капиталов продлили освобождение от ответственности Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий сроки освобождения участников амнистии капиталов от уголовной ответственности по ряду экономических преступлений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Освобождение от уголовной ответственности в рамках амнистии капиталов распространятся на деяния, совершенные до 1 января 2022 года.

Речь идёт о таких статьях, как уклонение от репатриации средств, уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и так далее. Соответствующие изменения внесены в статью 76.1 Уголовного кодекса РФ.

Внести в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации <...> изменение, заменив слова «до 1 января 2019 года» словами «до 1 января 2022 года», — сказано в законе.

Ранее сообщалось, что с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдёт четвёртый этап добровольного декларирования имущества и счетов в банках. Согласно документу, физическое лицо в срок действия амнистии капиталов может представить в ФНС декларацию со сведениями об имуществе, собственником или фактическим владельцем которого оно является. Также можно задекларировать наличные денежные средства, которые планируется перевести во вклады в банках РФ, и перерегистрировать в России транспортные средства.

Амнистия капиталов предполагает освобождение от уголовной, налоговой и административной ответственности, в том числе за уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин и уклонение от уплаты налогов и сборов, нарушение валютного законодательства, несвоевременную уплату налога и непредставление декларации. Проводя амнистию, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.

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