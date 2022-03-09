Участникам амнистии капиталов продлили освобождение от ответственности

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий сроки освобождения участников амнистии капиталов от уголовной ответственности по ряду экономических преступлений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Освобождение от уголовной ответственности в рамках амнистии капиталов распространятся на деяния, совершенные до 1 января 2022 года.

Речь идёт о таких статьях, как уклонение от репатриации средств, уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и так далее. Соответствующие изменения внесены в статью 76.1 Уголовного кодекса РФ.

Внести в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации <...> изменение, заменив слова «до 1 января 2019 года» словами «до 1 января 2022 года», — сказано в законе.

Ранее сообщалось, что с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдёт четвёртый этап добровольного декларирования имущества и счетов в банках. Согласно документу, физическое лицо в срок действия амнистии капиталов может представить в ФНС декларацию со сведениями об имуществе, собственником или фактическим владельцем которого оно является. Также можно задекларировать наличные денежные средства, которые планируется перевести во вклады в банках РФ, и перерегистрировать в России транспортные средства.

Амнистия капиталов предполагает освобождение от уголовной, налоговой и административной ответственности, в том числе за уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин и уклонение от уплаты налогов и сборов, нарушение валютного законодательства, несвоевременную уплату налога и непредставление декларации. Проводя амнистию, правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.