https://static.news.ru/photo/6d079f2c-6dcf-11ea-b8f2-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удар по российской экономике из-за мирового финансового кризиса будет измеряться триллионами рублей. Такое мнение высказал председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс.

Тем не менее бюджетная система России защищена, заявил он.

У нас есть один большой плюс, который называется стабилизационный фонд, который создан Алексеем Кудриным. Тот самый фонд, который многократно был обруган и проклят. Пришёл час: вот ровно сейчас эта «кубышка» спасёт Россию, десятки миллионов людей от потери работы, от потери зарплаты, — сказал Чубайс в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что федеральный бюджет — это лишь 20% экономики. В связи с этим уже предпринятые правительством шаги вполне разумные, однако эти меры нужно усилить и «сделать ещё более серьёзные шаги по поддержке тех, кто в этом прежде всего нуждается», отметил Чубайс.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что мировую экономику в 2020 году ждёт рецессия, как при глобальном кризисе или даже хуже.