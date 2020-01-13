https://static.news.ru/photo/a025be38-35fe-11ea-8cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ann Inger Johansson/Global Look Press

Природные пожары причинят экономике Австралии убытки в размере около $3,5 млрд долларов. Такой прогноз сделал один из крупнейших банков страны — Westpac.

В кредитной организации пояснили, что страховые компании получили более 10,5 тысячи заявлений о возмещении ущерба на общую сумму $645,6 млн. Размер незастрахованных потерь, которые должны быть компенсированы государством, вдвое выше. С учётом того, что власти ранее уже выделили порядка $1,4 млрд, общая сумма убытков составит указанные $3,5 млрд.

Эксперты банка отметили, что наибольший ущерб пожары причинили туристической и сельскохозяйственной отраслям страны. Многочисленные сообщения СМИ о загрязнении воздуха Австралии дымом негативно отразятся на её имидже. Что касается сельского хозяйства, то здесь потери связаны с вынужденным массовым забоем скота и гибелью виноградников, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами пожаров, бушующих на континенте уже несколько месяцев, стали 27 человек. Кроме того, пострадали тысячи диких животных и уничтожены миллионы гектаров лесов.