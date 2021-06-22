«Убьёт бизнес»: эксперт предрёк последствия нового запрета для ресторанов

Политический обозреватель Марат Баширов объяснил, к чему может привести новый запрет посещать кафе и рестораны людям, не имеющим защиты от COVID-19, сообщает «Царьград».

По его мнению, уже через неделю столичный сектор общепита уйдёт в финансовый штопор из-за резкого сокращения числа посетителей. В результате заведения перейдут на доставку, а также сократят число официантов, предрёк эксперт, говоря о возможных последствиях запрета.

Самая доходная часть бизнеса — продажа алкоголя, особенно коктейлей, сократится в разы. Вот что убьёт бизнес, — считает Баширов.

Он также добавил, что непонятно где теперь будут питаться иностранные и региональные туристы.

Как сообщалось, с 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «безковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.

Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.