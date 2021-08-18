У россиян резко повысился спрос на загородные дома

Более 50% процентов жителей России хотели бы приобрести собственный участок с домом. 44% граждан готовы это сделать в ближайшие два года. Об этом пишут «Известия».

Впрочем, эксперты советуют покупать отдельно земельный участок — это выгоднее, потому что материалы и работа растут в цене, а вот земля, особенно в ликвидных локациях, будет только заканчиваться.

Опросы показывают, что большинство из проживающих в квартирах (59%) хочет переехать в частные дома. Сильным фактором в данной тенденции стала пандемия коронавируса и режим самоизоляции, вследствие чего многие россияне перешли на удалённый режим работы.

Ранее сообщалось, что продление программы льготной семейной ипотеки позволит получить около 90 тысяч новых кредитов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого есть новорождённый. Кредит можно использовать как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома.