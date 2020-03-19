Аналитик Юрий Мельников рассказал, что россияне, перешедшие на дистанционный режим работы, могут тратить на элетроэнергию на 200 рублей больше офисных сотрудников. Об этом
Для России можно считать средним уровнем около 100 кВт.ч на квадратный метр площади в год, — процитировали Юрия Мельникова в агентстве.
Он отметил, что россияне на удалённом режиме работы тратят в среднем на электричество 42 кВт.ч, а это может увеличить счета на 200 рублей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в некоторых регионах России может снизитьсятариф на электричество.
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