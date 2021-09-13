У половины россиян не оказалось накоплений

Сбережения есть у 45% россиян, и лишь 15% из них откладывают деньги регулярно. Большинство опрошенных (80%) сообщили, что накоплений им хватит на три месяца. Данные исследования финансового маркетплейса «Юником24» приводит ТАСС.
Граждане, которые регулярно откладывают деньги, используют для этого по 10–20% дохода каждый месяц. Откладывать всю зарплату могут 2%, которые живут на доход мужа или жены. Никогда не откладывал средства каждый пятый россиянин. Каждый третий старается это делать, но 60% из них заявили, что на создание финансовой подушки не хватает денег до зарплаты.
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский
Ранее экономист, эксперт по личным финансам Ольга Чурилова рассказала, как научить ребёнка обращаться с деньгами. Детям необходимо с младших классов давать деньги на карманные расходы и ежедневно обсуждать с ними их расходы. Эксперт отметил, что большие суммы давать сразу не нужно. Чем меньше возраст ребёнка, тем скромнее должна быть сумма. При этом важно с ним общаться каждый день, получая обоснованный и аргументированный ответ по поводу того, почему деньги были потрачены на ту или иную вещь.