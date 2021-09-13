У половины россиян не оказалось накоплений

Сбережения есть у 45% россиян, и лишь 15% из них откладывают деньги регулярно. Большинство опрошенных (80%) сообщили, что накоплений им хватит на три месяца. Данные исследования финансового маркетплейса «Юником24» приводит ТАСС.

Граждане, которые регулярно откладывают деньги, используют для этого по 10–20% дохода каждый месяц. Откладывать всю зарплату могут 2%, которые живут на доход мужа или жены. Никогда не откладывал средства каждый пятый россиянин. Каждый третий старается это делать, но 60% из них заявили, что на создание финансовой подушки не хватает денег до зарплаты.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский посоветовал в течение полугода — года откладывать до 15–20% ежемесячного дохода, а затем увеличивать сумму простыми инструментами с низким риском: «лестницей вкладов», брокерским счётом, индивидуальным инвестиционным счётом.

Ранее экономист, эксперт по личным финансам Ольга Чурилова рассказала, как научить ребёнка обращаться с деньгами. Детям необходимо с младших классов давать деньги на карманные расходы и ежедневно обсуждать с ними их расходы. Эксперт отметил, что большие суммы давать сразу не нужно. Чем меньше возраст ребёнка, тем скромнее должна быть сумма. При этом важно с ним общаться каждый день, получая обоснованный и аргументированный ответ по поводу того, почему деньги были потрачены на ту или иную вещь.