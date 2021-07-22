ФАС потребовала у нефтяников сведения о реализации продукции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у нефтяных компаний информацию об объёмах нефтепродуктов, которые они реализуют. Это необходимо для выявления факторов роста цен на топливо. Об этом говорится на сайте ведомства.
Кроме того, компании должны обязательно предоставить информацию о реестре сделок по автомобильному бензину, дизтопливу и авиационному керосину, которые были приобретены иными лицами в интересах компании-получателя запроса.
Ранее эксперт назвал факторы, из-за которых подорожает бензин. Любая новая величина цены на бензин будет максимумом. Это будет продолжаться до тех пор, пока есть способствующие этому условия.