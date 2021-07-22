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ФАС потребовала у нефтяников сведения о реализации продукции

10:06, 23 июля 2021
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у нефтяных компаний информацию об объёмах нефтепродуктов, которые они реализуют. Это необходимо для выявления факторов роста цен на топливо. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что сведения запрашиваются в рамках осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства по реализации нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок. Информация должна быть предоставлена за период с 1 января по 23 июля 2021 года.

Кроме того, компании должны обязательно предоставить информацию о реестре сделок по автомобильному бензину, дизтопливу и авиационному керосину, которые были приобретены иными лицами в интересах компании-получателя запроса.

Ранее эксперт назвал факторы, из-за которых подорожает бензин. Любая новая величина цены на бензин будет максимумом. Это будет продолжаться до тех пор, пока есть способствующие этому условия.

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