«У нас нет нефтяного эмбарго»: Минэкономики ФРГ об антироссийских санкциях
Минэкономики Германии: решений о введении эмбарго на российскую нефть нет
Александр Чеков
Александр Чеков
14:38, 23 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Решений правительства ФРГ о введении де-факто эмбарго на российскую нефть нет, заявил на брифинге в Берлине представитель Минэкономики Германии, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что за заявления отдельных предприятий ведомство не отвечает и не комментирует.
Конечно, решения федерального правительства о реализации де-факто нефтяного эмбарго нет. Решение там чёткое — у нас нет нефтяного эмбарго, заявления отдельных предприятий мы не комментируем, — заявил он.
21 марта стало известно о том, что в Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих мер введение нефтяного эмбарго. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине. Обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов.
Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в тот же день поделился информацией о том, что немецкие власти не готовы пойти на резкий ввод эмбарго на закупку российских энергоноситилей из-за отсутствия замены.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также считает, что эмбарго на поставки нефти из России приведёт к серьёзному кризису, от которого пострадают главным образом в Европе.