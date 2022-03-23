«У нас нет нефтяного эмбарго»: Минэкономики ФРГ об антироссийских санкциях

Решений правительства ФРГ о введении де-факто эмбарго на российскую нефть нет, заявил на брифинге в Берлине представитель Минэкономики Германии, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что за заявления отдельных предприятий ведомство не отвечает и не комментирует.

Конечно, решения федерального правительства о реализации де-факто нефтяного эмбарго нет. Решение там чёткое — у нас нет нефтяного эмбарго, заявления отдельных предприятий мы не комментируем, — заявил он.

21 марта стало известно о том, что в Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих мер введение нефтяного эмбарго. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине. Обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов.

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в тот же день поделился информацией о том, что немецкие власти не готовы пойти на резкий ввод эмбарго на закупку российских энергоноситилей из-за отсутствия замены.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также считает, что эмбарго на поставки нефти из России приведёт к серьёзному кризису, от которого пострадают главным образом в Европе.