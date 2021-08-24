У банков возникли проблемы с переводами онлайн-казино

Из-за закона, который ограничивает перевод денег нелегальным онлайн-казино, банкам приходится вручную проверять организации. В письме Национального совета финансового рынка вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлёву представители банков запросили доступ к автоматическим проверкам реестра. Об этом сообщает РБК.

Сейчас по закону «Об информации» право на автоматическую проверку реестра доменных имён Роскомнадзора есть только у операторов связи, и банкам приходится совершать индивидуальные запросы. Также им трудно определять организации по доменным именам, необходима привязка адресов к юридическим лицам, считает замруководителя НСФР Александр Наумов.

Именно об этой проблеме упоминает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, заявляя, что автоматическая проверка реестра трудности банков не решит. Информации о реальном владельце сайта нет даже у Роскомнадзора.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва сообщила, что по запросу Роскомнадзора признали иностранным агентом в России телеканал «Дождь».