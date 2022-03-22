У «Алмаз-Антея» «застрял» расчёт за поставленную продукцию в $1 млрд

Украине придется продолжать качать газ по своей газотранспортной системе, в первую очередь потому, что у неё нет рычагов, чтобы отказаться от этого процесса. Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, сообщает телеканал «360».

Это не Украина будет продолжать транзит, это РФ продолжает поставлять газ в Европу через украинскую ГТС. Выступление [главы «Нафтогаза Украины» Юрия] Витренко просто констатирует факт объективной действительности — Россия продолжает...