У «Алмаз-Антея» «застрял» расчёт за поставленную продукцию в $1 млрд

Российский оружейный концерн «Алмаз-Антей» не может полyчить за поставленную за рубеж продукцию около $1 млрд. Об этом на заcедании экспертного совета по развитию cудостроительной промышленности и морской техники в Госдуме заявил замеcтитель генерального директора — финансовый директор компании Рустам Улумбeков. Его слова передаёт ТАСС.
Сейчас ввиду санкций введённых затормозилось проведение расчётов. Причём суммы колоссальные. По нашей организации около миллиарда долларов за рубежом у нас зависло. Мы отгрузили «железо», отгрузили технику, а получить расчёт не можем, — сказал он.