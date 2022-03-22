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Экономика

У «Алмаз-Антея» «застрял» расчёт за поставленную продукцию в $1 млрд

18:37, 22 марта 2022
У «Алмаз-Антея» «застрял» расчёт за поставленную продукцию в $1 млрд
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Российский оружейный концерн «Алмаз-Антей» не может полyчить за поставленную за рубеж продукцию около $1 млрд. Об этом на заcедании экспертного совета по развитию cудостроительной промышленности и морской техники в Госдуме заявил замеcтитель генерального директора — финансовый директор компании Рустам Улумбeков. Его слова передаёт ТАСС.

Сейчас ввиду санкций введённых затормозилось проведение расчётов. Причём суммы колоссальные. По нашей организации около миллиарда долларов за рубежом у нас зависло. Мы отгрузили «железо», отгрузили технику, а получить расчёт не можем, — сказал он.

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