Тюрьма за такс-фри: как преследуют россиян за вывоз брендов из Евросоюза Россиянка хотела получить такс-фри в Германии за покупки люксовых товаров в Европе. Теперь ей и мужу грозит огромный штраф или до пяти лет тюрьмы

Шопинг / Фото shutterstock.com

Введенные еще в середине марта европейские санкции с запретом на покупку россиянами и ввоз в Россию товаров роскоши, брендовых вещей, алкоголя и т. д. стоимостью более €300 больно ударили по судьбам тех граждан, которые привыкли закупаться дорогой и модной одеждой в Европе. Теперь при желании вернуть такс-фри за свои покупки они рискуют столкнуться с изъятием вещей из багажа и даже уголовным преследованием. Истории пострадавших, одна из которых сейчас судится с таможней Германии за вещи стоимостью более $20 тысяч, — в материале NEWS.ru.

Россиянка? Сдавай бренды!

У Дарьи два паспорта — российский и одной из стран ЕС. Она замужем за гражданином Канады и часто путешествует с мужем по Европе. 11 мая она попыталась вылететь из Франкфурта через Стамбул вместе с мужем. Далее ее путь вместе с багажом лежал в Москву, а муж отправлялся по работе в Африку. Но семья была вынуждена провести 6,5 часа в аэропорту этого немецкого города, никуда не улетела, а также потеряла дорогие брендовые вещи на сумму около €20 тысяч.

Я покупала вещи для себя, а не на продажу, оформляла покупки на мужа, большая часть одежды модных брендов была куплена еще до событий 24 февраля в разных странах Европы. Сумма к возврату такс-фри выходила внушительная, и я даже не думала, что столкнусь с трудностями, ведь речь шла о покупках канадца. К тому же во Франкфурте раньше не было проблем с оформлением возврата налога. Но на стойке такс-фри меня спросили, куда мы летим, и я сказала, что в Москву. Пришлось предъявить свой российский паспорт, так как по паспорту ЕС права на возврат налога у меня нет, а багаж с одеждой оформлен на меня. С этого все и началось. Пришел таможенный офицер и сказал, что мы попали. Нужно принести чемодан, он конфискует вещи, потому что мы нарушили санкции и не имеем права везти дорогие вещи в Россию. Я расплакалась, отошла, а таможенник спросил мужа: не больна ли жена, не идиотка ли она у вас? Это очень похоже на издевательство и на преследование по национальному признаку, — сказала Дарья NEWS.ru.

Аэропорт shutterstock.com

Она утверждает, что в попытке доказать свою правоту супруги опоздали на несколько перелетов, сорвали планы по визиту к врачам и испытали сильнейший стресс. Женщина просто не знала про запрет на вывоз вещей дороже €300 и считает изъятие вещей незаконным. Она наняла юристов и намерена судиться с немецкой таможней, где сейчас проводится экспертиза этих вещей. Дарья жалеет, что сообщила, что летит в Россию: если бы она сказала, что летит в Стамбул, это не было бы неправдой, а проблемы можно было бы избежать.

У нас не просто забрали вещи. Нам пытаются предъявить штраф на сумму покупки (административное дело. — NEWS.ru). Наихудший вариант — это уголовное дело за нарушение санкций с перспективой лишения свободы на срок от трех до пяти лет! Таможенник заставил нас с мужем подписать бумагу о том, что мы вовлечены в criminal proceedings (уголовное преследование. — NEWS.ru), но для возбуждения такого дела нужны веские доказательства нашего умысла, а его не было, — говорит Дарья.

Пострадавшая считает, что «красной тряпкой для быка» для немецких таможенников стал ее российский паспорт, а также тот факт, что они вылетали в Россию 10 мая, сразу после Дня Победы.

Россиянка Татьяна на майские праздники решила посетить несколько стран Евросоюза как турист и купила модную сумочку, а также одежду популярных марок (Cos, H&M и т. д.). При попытке вернуть за свои покупки налог по системе такс-фри в аэропорту Вены она получила предупреждение, что товары могут просто отобрать. Причина единственная — российский паспорт пассажирки.

Я посетила Германию, Чехию, Австрию, и везде мне продавали товары. Но в некоторых брендовых магазинах, таких как Louis Vuitton, просто отказывались выдавать бланк такс-фри, в других предупреждали, что не гарантируют возврат налога в аэропорту с российским паспортом. А там, где торговали одеждой популярных массовых брендов, без вопросов выдавали нужные чеки. 9 мая я летела в Москву из Вены через Стамбул и попыталась получить такс-фри за все товары из разных стран Евросоюза. После предъявления российского паспорта сотрудник вызвала таможенного офицера. Я не беспокоилась, потому что думала, что речь идет только о том, выдадут ли мне налог за покупки или нет. Но офицер предложил выбор: сделать вид, что никаких покупок не было, и уйти без возмещения такс-фри или конфисковать вещи, создать опись, отправить на экспертизу, которая решит, вернут ли мне товар через три месяца. Причина — россиянам нельзя вывозить из Европы в Россию вещи дороже €300, — утверждает собеседница NEWS.ru.

Такс-фри shutterstock.com

Татьяна предпочла уйти без налогового возмещения, но с вещами. Хотя пыталась возмущаться в споре с таможенником. Она утверждает, что пошла получать такс-фри, так как не знала о запрете вывоза вещей дороже €300. К содержимому чемодана не придрались ни таможенники в Австрии, ни их коллеги в Москве. Теперь Татьяна считает, что ей повезло встретить сотрудника, у которого не было личного предубеждения против россиян, и только его добрая воля позволила сохранить покупки.

Россиянин Владислав с видом на жительство в одной из стран ЕС в апреле по просьбе родственницы согласился привести в Россию чемодан с брендовыми детскими вещами, купленными в Европе. Сами вещи приобретали его украинские друзья, потому что по российскому паспорту бренды сейчас трудно купить, утверждает собеседник NEWS.ru. Он не рассчитывал на возврат такс-фри, летел через Стамбул, к содержимому его багажа не возникло вопросов ни у европейцев, ни у турков, ни у московских пограничников, хотя стоимость каждой вещи превышала €300. Он знал о санкциях и полагает, что основная ошибка россиянок из предыдущих историй в том, что они захотели вернуть налог.

Можно ли вернуть отобранные вещи и отсудить моральный ущерб

Из текста четвертого санкционного пакета Евросоюза следует, что запрещено «продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши любому российскому физическому или юридическому лицу либо для использования в России», отмечает партнер Art de Lex Артур Зурабян.

По факту не запрещается российским или иным гражданам вывозить из стран ЕС «предметы роскоши» ценой свыше €300 за пределы ЕС, в том числе и в РФ. В противном случае можно забирать у всех вылетающих из Европы россиян или иных лиц с конечным направлением в Россию все гаджеты, предметы одежды и т. д., которые стоят дороже €300. Ведь в пакете нет слов о том, что эти товары должны быть куплены/произведены в ЕС. Так что есть основания полагать, что угрозы административного или уголовного дела связаны с возможными обвинениями в перевозке для целей последующей перепродажи, — считает Зурабян.

Контроль багажа в аэропорту shutterstock.com

По его мнению, отказ при вылете в выплате такс-фри со словами «идите отсюда подобру-поздорову» — это банальное нежелание отдавать деньги гражданам, которым и так должно быть «за счастье» приобрести люксовые товары. Что же касается доказательств, что товары приобретались для личного пользования, то это определяется на экспертизе. Например, сравнив размер покупательницы, количество вещей и т. д. За факт покупки брендов ее преследовать тоже нельзя, особенно если женщина купила товары до 24 февраля.

Юрист сомневается, что россиянка сможет отсудить моральный ущерб за изъятие вещей в Европе, так как суды в ЕС сейчас настроены против россиян. Но он не видит оснований для уголовного преследования семьи россиянки и канадца, ведь все ранее имевшие место уголовные дела за нарушения санкций возбуждались по случаям попыток ввоза промышленных товаров, например газовой турбины Vectra 40G, используемой в глубоководном бурении и предназначавшейся для использования на платформе «Приразломная» компанией «Газпром нефть шельф».