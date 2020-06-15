Российские банки, скорее всего не станут вводить плату за выпуск и обслуживание своих карт, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее представители банковского сообщества заявили о возможности такого сценария, если ЦБ сохранит минимальную комиссию за услуги эквайринга (безналичные платежи с помощью пластиковых карт). Эксперты отмечают, что платный выпуск карт может привести к оттоку клиентов, что будет невыгодно самим кредитным организациям.

Предупреждение о возможной плате за выпуск и обслуживание пластиковых карт содержится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном в правительство РФ. Там отмечается, что подобный шаг может стать реальностью, если Центробанк оставит минимальный размер эквайринговой комиссии (1%) для онлайн-ритейла и медицинских учреждений. Ранее сбор за проведение платежей по картам доходил до 3%.

Общие потери банков из-за ограничения комиссий могут составить порядка 10-15 млрд рублей за весь период их действия, подсчитали в АБР. В результате банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с клиентов за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру, а также сократить или отменить программы лояльности, говорится в письме Ассоциации банков России, которое приводит газета «Известия». В настоящее время эти расходы субсидируются за счёт межбанковских комиссий.

В своём обращении к правительству АБР просит не применять меры административного регулирования к эквайринговым комиссиям в качестве антикризисных мер.

Напомним, ранее Центробанк РФ установил минимальный процент за услуги эквайринга в отдельных сферах на фоне эпидемии коронавируса. Так для онлайн-покупок ограничения действуют с 15 апреля по 30 сентября, для медицинских услуг — с 1 июня по 30 сентября. На данный момент о продлении этого срока речь не идёт.

Ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям ТСП носит временный характер и направлено на поддержку, в том числе, малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавируса, — сообщили NEWS.ru в Банке России.

Организация эквайринга требует затрат и банки идут на них, рассчитывая, что комиссии позволят возместить расходы и даже что-то заработать, отмечает Анатолий Аксаков. Поэтому, административное снижение комиссии до 1% — невыгодно кредитным организациям.

Тем не менее, банки вряд ли пойдут на возмещение своих затрат за счёт комиссии по другим видам услуг, например, за выпуск и обслуживание карты, считает председатель думского комитета. Он обращает внимание на высокую конкуренцию на данном рынке, поскольку почти все кредитные организации выпускают карты и каждая из них будет стремиться к тому, чтобы иметь максимальное число клиентов.

В конечном итоге от такого шага могут проиграть сами банки. Если вводить плату, то не на месяц или два, а как минимум на год — минимальный срок действия карты. Но сейчас особого смыла в этом нет. Это временная мера ЦБ и, насколько я понял, ожидать её продления не стоит. Плюс клиенты не обрадуются, если с них начнут брать комиссию и переметнутся к тем, у кого её нет. Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Депутат одновременно занимает должность председателя совета Ассоциации банков России, но при этом не участвовал в подготовке вышеуказанного письма АБР. Он отметил, что в настоящее время поступает множество обращений со стороны малого бизнеса — предприятий торговли, сферы услуг — с просьбой снизить комиссию за эквайринг. Председатель комитета Госдумы советует им побыстрее переходить на систему быстрых платежей, использовать QR-коды, поскольку там сбор минимальный — 0,4%.

Популярные карты

Между тем, россияне всё активнее используют банковские карты. Их число в стране на 1 апреля 2020 года достигло исторического максимума — почти 284 млн штук, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ РФ. Число активных карт в первом квартале составило 194,7 млн, увеличившись на 16,7 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объём операций с использованием пластиковых карт в первом квартале составил 23 трлн рублей. При этом, безналичные платежи при приобретении товаров и услуг превысили 7 трлн рублей и обошли традиционного лидера — операции по снятию наличных с банковских карт (6,4 трлн рублей).

Если ограничения эквайринговых комиссий по онлайн-продажам будет действовать лишь до 30 сентября, российские банки вряд ли пойдут на такие резкие меры, как введение платы за выпуск карт, считает директор по рыночной аналитике портала podelu.ru Лилия Федулина. Сейчас финансовые организации подсчитывают убытки и не готовы к активным действиям, которые могут привести к оттоку клиентов. Однако, если эксперимент будет продлён, тогда банки могут задуматься о дополнительных сборах, предупреждает эксперт. По её словам, изначально Центробанк планировал реализовать несколько условий, которые не сработали.

Во-первых, чтобы население меньше покидало дома, важно было сделать привлекательным онлайн-шоппинг. Этого сделать не получилось, так как маржу онлайн-продавцы оставили себе, а цены для конечного покупателя меньше не стали. Из этого вытекает и вторая нереализованная проблема — увеличения онлайн-продаж, так как всплеска интереса к интернет-эквайрингу не произошло: мелкие — не стали переводить оплату в онлайн, а крупные игроки и так им пользовались. Что касается самих банков, то прибыльность эквайринга для них напрямую зависит от «интерчейнджа» (interchange fee — взаимообменный сбор — прим. NEWS.ru), а его VISA и Mastercard снизили вслед за решением ЦБ. Лилия Федулина директор по рыночной аналитике портала podelu.ru директор по рыночной аналитике портала podelu.ru

Если банки всё же введут плату за обслуживание своих карт, дополнительные расходы клиентов могут составить в среднем от 500 до 1000 рублей в год, считает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По его словам, слишком высокая плата может привести к тому, что люди перестанут пользоваться банковскими картами.

Ограничителем у нас является конкуренция и если у одного банка карта будет бесплатная, а у другого будет стоить несколько тысяч, понятно, куда пойдёт клиент, особенно с учётом средних доходов по стране. Люди не будут сохранять лояльность своему банку, если карты станут платными. Начнётся переток туда, где комиссии не будет. Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ директор Банковского института НИУ ВШЭ

По словам эксперта, отток возможен в том числе и из крупных банков. Вместе с тем, более вероятен сценарий, при котором комиссии станут вводить в первую очередь мелкие организации, а клиенты станут переходить в крупные банки, в том числе государственные, у которых нет проблем с фондированием.

Ранее в России существовала плата за обслуживание карты, однако в условиях конкуренции от неё постепенно отказались, напомнил банковский эксперт.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев считает, что сложная ситуация может вынудить банки, ввести дополнительные платы по пластиковым картам. По его словам, в настоящее время у кредитных организаций не осталось выбора — или они сталкиваются с критическим падением выручки, или пытаются компенсировать падающие доходы за счёт повышения комиссий и сборов за иные услуги.

Понижение Банком России ключевой ставки привело к тому, что проценты по кредитам тоже упали. Одновременно критически снизились ставки по депозитам, из-за чего многие россияне начали снимать деньги со счетов, которые попросту перестали приносить доход. В итоге банки столкнулись с проблемой пополнения ресурсной базы. Банковская маржа сжимается, лишая кредитные учреждения возможности зарабатывать. В этих условиях единственным вариантом остаётся повышение комиссии за иные банковские операции, к чему подавляющее число кредитных учреждений и прибегло. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

В то время как введения платы за пластиковые карты только обсуждается, в России уже ввели налог на проценты по вкладам, отметил Василий Солодков. По его словам, вместе два нововведения могут вызвать отток средств со счетов в банках. В результате меньше денег останется во вкладах, больше в наличном обороте", предупреждает эксперт.

Тем временем, в мае объём вкладов населения в российских банках сократился на 0,1%, сообщил ЦБ. По оценке регулятора, такая динамика характерна для этого месяца, в виду больших трат из-за праздников и снижения доходов из-за меньшего числа рабочих дней.