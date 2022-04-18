Тысяча российских вагонов застряли в Европе из-за санкций

Операторы железнодорожного транспорта сообщили о проблемах при транспортировке грузов через европейские страны. Как пишет «Коммерсант», в Литве задержаны около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, некоторые цистерны застряли в Финляндии, также участились случаи вандализма в отношении вагонов, следующих через Литву,
О проблемах
По требованию литовских властей проводятся продолжительные (от семи до 14 дней и более) проверки <...> на предмет соблюдения антироссийских санкций, что вызывает существенную задержку транзита грузов,— говорится в письме СОЖТ.
Также сообщалось, что в марте российские грузоотправители столкнулись с отказом железнодорожных операторов предоставлять цистерны для транзита через Прибалтику в Калининградскую область из-за рисков потери вагонов вследствие санкций ЕС и США, а также сложностей при экспедировании грузов. По этой причине в регионе возник дефицит дизтоплива на ряде АЗС, однако сейчас, по данным экспертов, эти перебои успешно преодолены.
Ранее компания Lietuvos geležinkeliai («Железные дороги Литвы») объявила о закрытии своих представительств в России и Белоруссии «с учётом событий на Украине». Как сообщил гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас, на это может уйти до полугода.