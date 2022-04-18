Тысяча российских вагонов застряли в Европе из-за санкций

Операторы железнодорожного транспорта сообщили о проблемах при транспортировке грузов через европейские страны. Как пишет «Коммерсант», в Литве задержаны около тысячи вагонов, следовавших в Калининград, некоторые цистерны застряли в Финляндии, также участились случаи вандализма в отношении вагонов, следующих через Литву,

О проблемах стало известно из письма Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в Минтранс от 13 апреля. Также сообщается о задержании законно ввезённых вагонов российских компаний на территории Финляндии. СОЖТ просит правительство рассмотреть способы снижения рисков при перевозках через «недружественные» страны, гарантировав операторам возмещение стоимости утраченных вагонов.

По требованию литовских властей проводятся продолжительные (от семи до 14 дней и более) проверки <...> на предмет соблюдения антироссийских санкций, что вызывает существенную задержку транзита грузов,— говорится в письме СОЖТ.

Также сообщалось, что в марте российские грузоотправители столкнулись с отказом железнодорожных операторов предоставлять цистерны для транзита через Прибалтику в Калининградскую область из-за рисков потери вагонов вследствие санкций ЕС и США, а также сложностей при экспедировании грузов. По этой причине в регионе возник дефицит дизтоплива на ряде АЗС, однако сейчас, по данным экспертов, эти перебои успешно преодолены.

Ранее компания Lietuvos geležinkeliai («Железные дороги Литвы») объявила о закрытии своих представительств в России и Белоруссии «с учётом событий на Украине». Как сообщил гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас, на это может уйти до полугода.