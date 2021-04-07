Bloomberg: Twitter хочет купить Clubhouse

https://static.news.ru/photo/16121514-7ca4-11eb-ba46-96000091f725_660.jpg Clubhouse Фото: roboposting.ru

Корпорация Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Голосовой сервис оценили примерно в $4 млрд, говорится на сайте агентства.

При этом сейчас переговоры прекратились. Собеседники журналистов не смогли ответить на вопрос о причинах приостановки процесса и его перспективах.

В Twitter отказались от комментариев этих данных, в Clubhouse не предоставили оперативного ответа на запрос журналистов.

Накануне сообщалось, что Clubhouse хочет привлечь финансирование. Инвесторы оценили бизнес в $4 млрд. После приостановки переговоров с Twitter в Clubhouse начали изучать, есть ли смысл вместо этого привлекать финансирование при такой оценке.

Ранее Twitter анонсировал запуск собственного аналога Clubhouse — приложения для голосовых чатов Spaces. Новый сервис станет непосредственным конкурентом Clubhouse, ставшего популярным благодаря использованию знаменитостями, включая Илона Маска и Марка Цукерберга. В Spaces пользователи смогут организовывать групповые аудиочаты и ограничивать круг их участников, писал NEWS.ru.