Twitter, Google и Facebook грозят новые штрафы

https://static.news.ru/photo/b093c17e-ad77-11eb-a2ae-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Twitter могут оштрафовать еще на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС.

Так, в Судебный участок мирового судьи №422 поступили шесть административных протоколов, по каждому из которых компании грозит штраф до четырёх млн рублей. Как уточняется, документы составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП России о «Неудалении владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ».

Кроме того, в суд были направлены по пять аналогичных протоколов в отношении Google и Facebook. Теперь каждой из компаний грозят штрафы в размере 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Социальным сетям угрожает штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Ведомство утверждает, что компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории РФ.