Twitter, Google и Facebook грозят новые штрафы

Twitter могут оштрафовать еще на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС.
Так, в Судебный участок мирового судьи №422
Кроме того, в суд были направлены по пять аналогичных протоколов в отношении Google и Facebook. Теперь каждой из компаний грозят штрафы в размере 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.
Ранее Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Социальным сетям угрожает штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Ведомство утверждает, что компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории РФ.