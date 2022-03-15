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Турпоток в Крым вырос в 2,5 раза после воссоединения с Россией

07:35, 16 марта 2022
Турпоток в Крым вырос в 2,5 раза после воссоединения с Россией Фото: yalta_adm/vk.com
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За восемь лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, туристический поток на полуостров вырос в два с половиной раза по сравнению с «украинским периодом». Рекордным за весь постсоветский период стал 2019 год, рассказала ТАСС вице-премьер и глава Минфина республики Ирина Кивико.

Республика Крым по показателю турпотока каждый год идет с приростом. Количество туристов, посетивших Крым в 2021 году, в 2,5 раза больше, чем в 2014 году, — цитирует министра агентство.

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