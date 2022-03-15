Турпоток в Крым вырос в 2,5 раза после воссоединения с Россией

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Япония намеревается отозвать режим наибольшего благоприятствования при торговле с Россией. Причиной стала ситуация на Украине. Об этом сообщает телеканал NHK. По его данным, подобное решение принял премьер-министр страны Фумио Кисида. Официально об этом будет объявлено в среду, 16 марта.

Режим наибольшего благоприятствования означает, что при торговле с конкретным государством страны пользуются одинаковыми льготами и привилегиями. Ранее подобный статус у РФ уже отозвала Канада, после чего практически ко всем поступившим...