Туроператоры спрогнозировали цены на отдых в Турции

https://static.news.ru/photo/7791fdd6-d09b-11eb-93d2-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Туроператоры считают, что цены на отдых в Турции этим летом останутся на уровне прошлого года. Такого мнения придерживается президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, пишет ТАСС.

По словам специалиста, туроператоры готовы стартовать с 22 июня.

Главное — формальный допуск чартеров. Цены будут держать на уровне 2020 года, чтобы восстановить поток, — поясняет Игнатьев.

Слова председателя союза подтверждают и сами туристические компании. По крайней мере, старые цены продержатся как минимум две недели. Но рост числа заявок всё же спровоцирует поднятие уровня цен на проживание. Хотя существенным оно не будет.

Как сообщалось ранее, Россия продлила приостановку авиарейсов с Танзанией до 19 июля. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.