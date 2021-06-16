Туроператоры назвали самые дешёвые туры на вторую половину июня

https://static.news.ru/photo/28ead968-cefd-11eb-a80f-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Отдых в египетском Каире и ОАЭ станет самыми дешёвыми для россиян во второй половине июня. Недельный отдых на двоих в этих странах будет стоить 70 тысяч рублей, сообщают «Известия».

На данный момент Каир является самым дешёвым вариантом комфортного отдыха за границей.

Если за 70 тысяч в Эмиратах можно пожить в 3—4-звёздочных отелях с завтраками, то в Египте за те же деньги турист получает «четвёрку» или даже «пятёрку» аll inclusive. Поэтому поток туда из России выше, чем в ОАЭ, — приводит издание слова гендиректора сети турагентств Алексана Мкртчяна.

Низкая стоимость отдыха в Эмиратах объясняется тем, что в стране во второй половине июня слишком жарко, температура воздуха достигает 40 градусов. Снижение цен объясняется и расширением перевозок, рейсов из России на данный момент в ОАЭ очень много.

Путешественникам достаточно будет предъявить тест ПЦР для посадки в самолёт. Одного сертификата о вакцинации на данный момент будет недостаточно. В Каир условия въезда аналогичные.

Для сравнения: 4-звёздный отель в Греции с завтраками будет стоить 100–120 тысяч рублей на двоих. Ещё дороже будет отдых на Кубе, в Мексике, на Мальдивах и Сейшелах.

Как сообщалось ранее, россиянка, которая из-за закрытой в апреле Турции полетела в Адлер, рассказала о некоторых особенностях отдыха в России и отличии шведского стола по-русски от турецкой системы аll inclusive. Свою историю на платформе «Яндекс.Дзен» она начала с того, что туроператор посчитал равноценным обмен пятизвёздочной гостиницы в Сиде со «всё включено» на четыре звезды в Адлере по системе «завтраки — ужины».