https://static.news.ru/photo/7dbd0a00-61ea-11ea-b27c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серьёзное негативное влияние вспышки коронавируса нового типа и запрет групповых поездок из Китая продолжают давить на российский бизнес, отметили представители банков РФ и платёжных компаний, работающих с партнёрами из КНР.

Кризис затронул популярные сегменты потребительского рынка: фаст-фуд, рестораны, бутики, отели и супермаркеты.

Например, количество операций через Alipay (действует только для нерезидентов РФ) в феврале 2020 года сократилось на 84%, оборот снизился на 82%, пишет РБК. Union Pay (иностранные карты) показывает обвал на 75% и 74% соответственно.

Всего число заражённых коронавирусом нового типа превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.

Как писал NEWS.ru, распространившаяся по территории Республики Корея инфекция повлияла на планы главы государства. Южнокорейскому лидеру пришлось отказаться от поездок в ОАЭ, Египет и Турцию, которые были запланированы на середину марта.

За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.