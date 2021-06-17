Почти 1,5 млн россиян воспользовались туристическим кешбэком весной

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что весенним этапом туристического кешбэка воспользовались почти 1,5 млн россиян.
Как уточняется, они
Ранее продлить программу по возвращению 20% трат россиян на путешествия внутри страны предложил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
На предыдущий этап проекта правительство выделило 2 млрд рублей. По условиям программы туристического кешбэка, россияне могут вернуть четверть от затраченной на путешествие по России суммы, если его продолжительность составляет не менее двух ночей, а поездка была оплачена картой «Мир».