Туриндустрия просит продлить начисление кешбэка российским туристам

https://static.news.ru/photo/0714488e-e9bf-11ea-abdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Отраслевые объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину. Они просят продлить на 2021 год действие программы субсидирования внутреннего туризма с помощью кешбэка.

Эта новая для России форма стимулирования спроса на путешествия по стране оказалась исключительно актуальной в условиях кризиса и снижения реально располагаемых доходов населения <...> Реализация с 20 по 28 августа по данной программе туров на сумму более 1 млрд руб. свидетельствует о её исключительной востребованности,— цитирует письмо «Интерфакс».

Представители туристической отрасли предлагают повторить акцию в ближайшее время, а позже перевести продажи в режим нон-стоп, включая реализацию туров на следующий год.

Польза программы кешбэка, считают в отрасли, заключается в загрузке курортов и гостиниц в тяжёлый период, сохранении рабочих мест и увеличении налоговых поступлений. Кроме того, говорится в письме, программа эффективно помогает поддержать россиян «с относительно невысоким уровнем доходов».

Деньги, выделенные на проект в 2020 году, но не освоенные, Мишустина просят перенести на 2021 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что программа возврата части потраченных на туры по России денег может быть возобновлена в 2020 году. Об этом заявили 28 августа в Ростуризме. По данным ведомства, за время работы программы она показала свою эффективность по стимулированию туристического потока в низкий сезон. Отмечается, что систему могут перезапустить осенью, однако она будет содержать ряд изменений.