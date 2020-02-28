https://static.news.ru/photo/c7c46764-5a48-11ea-81cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туристический бизнес РФ лишится в марте 2020 года свыше $5 млн из-за отсутствия путешественников из Южной Кореи, считают представители отрасли.

Возможный ущерб российского турсектора в виде недополученных доходов от корейского турпотока в $5,4 млн только в марте 2020 года, — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Российская авиакомпания S7 прекратит летать в Южную Корею как минимум до 31 марта. Перевозчик выполнит распоряжение Минтранса, в котором обеспокоены распространением коронавируса в азиатскую республику.

Ограничения коснулись трёх перевозчиков — S7, «Якутии» и «Авроры». Korean Air и «Аэрофлот» продолжат летать через московский аэропорт Шереметьево, где оборудована карантинная зона.

К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов предрёк неистребимость коронавируса. Он заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся.

Заболевание станет сезонным и будет ежегодно «накрывать» население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.