Турэксперт рассказал, какими будут цены на отдых осенью

Независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев рассказал, какими будут цены на отдых на курортах осенью. По его словам, подешевеет отдых на курортах Турции и России, а в Египте начнётся самый сезон, приводит слова собеседника радио Sputnik.

Турция, может быть, подешевеет, но тут зависит от того, как они справятся с последствиями пожаров, которые у них случились. А Египет вряд ли будет дешеветь, поскольку осенью туда самое время ехать, — прокомментировал Яковлев.

Есть также небольшие шансы на то, что авиабилеты на российские курорты подешевеют в связи с закрытием туристического сезона.

Кончается сезон отпусков, кончается туристический сезон, да и погода будет уже не такая хорошая, чтобы был вал туристов. Возможно, что и они не подешевеют из-за закрытых границ, но шанс снижения цен на билеты есть, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в разгар летнего туристического сезона авиабилеты продаются с 50-процентной скидкой при полётах по стране. Сочи стал лидером по обвалу цен.