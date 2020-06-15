Турецкие компании не намерены платить «Газпрому»

https://static.news.ru/photo/6e694bf2-af21-11ea-93d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ряд турецких компаний отказались погашать свои задолженности перед «Газпромом». Сумма их долга достигла $2 млрд.

По данным издания The Wall Street Journal, организации не намерены платить по контрактам типа «бери или плати» (take-or-pay). У них нет на это средств. В 2019 году компании выработали только 15% от согласованных объёмов голубого топлива. Причинами стали аномально тёплая зима и увеличение поставок газа в Турцию из Азербайджана, сообщает ТАСС.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили турецкий поток. Политики также обсудили перспективы российско-турецкого сотрудничества.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Венгрия ведёт переговоры с Россией об увеличении поставок газа. Также обсуждается вопрос о дополнительных поставках 1,5 млрд кубометров природного топлива.