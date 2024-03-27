Турецкие экспортеры не могут получить платежи из России из-за своих банков Dünya: банки в Турции отклоняют платежи из России

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Турецкие экспортеры не могут получить переводы из России, так как местные банки отклоняют платежи, сообщила газета Dünya. В Анкаре рассматривают ситуацию как «форс-мажорное обстоятельство».

С начала года экспортеры не могут как получить деньги, так и закрыть свои экспортные счета, поскольку банки в Турции отклонили платежи из России. Однако согласно Коммюнике о решении № 32 о защите стоимости турецкой валюты и циркуляру об экспорте для его реализации экспортная выручка должна быть доставлена в страну в течение 180 дней, — говорится в публикации.

По данным газеты, турецкое министерство торговли рассматривает период как форс-мажорные обстоятельства и может предоставить экспортерам «дополнительное продление на срок до 24 месяцев» после окончания периода уведомления. Местные представители рынка рассказали изданию, что торговля Турции с Россией застопорилась. В публикации говорится, что сложившаяся ситуация приведет к сокращению производственных мощностей и повлияет на занятость в стране.

Ранее глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин заявил, что часть крупных банков Китая начала возвращать поступающие из России платежи в юанях из-за угрозы вторичных санкций США. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил, что отказ сразу нескольких банков от юаневых платежей усложнит расчеты российских компаний. Но при этом многие, в том числе Bank of China, принимают расчеты и в рублях, и в юанях.