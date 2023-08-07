Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару Курс турецкой национальной валюты опустился до рекордных 27,01 лиры за доллар

Фото: Efekan Akyuz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкая национальная валюта побила рекорд своего падения, опустившись по отношению к доллару на торгах 7 августа до 27,01 лиры за единицу американской валюты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржевых торгов. В последние две недели лира торговалась на уровне 26,95 за доллар.

При этом в отношении евро курс турецкой валюты в течение нескольких дней составляет 26,95 за европейскую единицу.

Значительное обесценивание лиры началось 17 июля на фоне сообщений о приостановке работы зерновой сделки.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что цены на отдых в Турции в 2023 году по сравнению с прошлым годом выросли на треть. При этом подорожали не только туры, авиабилеты и размещение в отелях, но и продукты питания. По данным экспертов, неделя отдыха в Турции на двоих стоит порядка 170–200 тысяч рублей.

Кроме того, 7 августа курс доллара на МосБирже впервые с весны 2022 года поднялся выше отметки 97 рублей. Курс евро, в свою очередь, превысил 106 рублей. К 10:50 мск американская валюта доходила до 97,01 рубля, в то время как курс евро поднимался до 106,27 рубля.

При этом экономист Александр Разуваев заверил, что рубль окрепнет после повышения ключевой ставки Центробанком с нынешних 8,5% до 9-9,5%. По его мнению, это произойдёт к концу августа.