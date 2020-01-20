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Из-за снижения ключевой ставки ЦБ до 6,25%, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в начале января упала до 5,92% годовых. В связи с этим экономисты заявляют о растущем интересе россиян к биржевым инструментам.

В начале января в Сбербанке депозиты базовой линейки оценивают в 2,7-4,5% годовых, в Россельхозбанке — максимум 6,4%, в Альфа-Банке — 5,1%, — сообщает РИА Новости. По мнению аналитиков DCS Global...