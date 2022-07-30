Турция резко повысила экспорт товаров в Россию после санкций Турция на 46% повысила экспорт товаров в Россию в годовом выражении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузовой терминал

Экспорт турецких товаров в Россию за июнь 2022 года увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год, передает РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики. Отмечается, что на фоне антироссийских санкций Турция может стать на четвертое место в списке стран-главных экспортеров России.

Согласно статистическим данным, за июнь 2022 года Турция заработала на экспорте товаров в Россию $791,4 млн. Эта цифра является рекордной как минимум с 2010 года. Для сравнения, в мае 2022 года объем экспорта составил лишь $519 млн. Наиболее популярными товарами, которые ввозились в этот период из Турции в Россию, являются фрукты (черешня и персики), автомобили, оборудование и комплектующие.

Сейчас Турция адаптируется к нашему рынку, и ее высокое место в списке торговых партнеров — достаточно естественное сочетание особых отношений и того простого факта, что в последние десятилетия у России под боком возникла промышленная держава, готовая производить огромное количество индустриальной продукции, — считает экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономический спад в России будет более растянутым во времени и, возможно, не таким глубоким, как ожидалось ранее. По ее словам, умеренное сокращение экспорта в этом году также будет способствовать меньшему уровню спада ВВП. Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки.