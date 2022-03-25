Турция и Россия увеличат объём расчётов в нацвалютах в туризме

Турция и Россия ведут переговоры об увеличении расчётов в национальных валютах в туристической сфере. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь с саммита НАТО. По его словам, которые приводит газета Hurriyet, в этом году у Турции не будет проблем с привлечением туристов.

Эрдоган уточнил, что Турция весьма надёжна для привлечения туристов, и в дальнейшем сможет принимать больше туристов из Великобритании и Германии. Кроме того, туда ежегодно приезжает два млн туристов из Украины и более пяти млн человек из России.

Кроме того, есть разговоры о том, чтобы операции проводились в рублях, то есть своими национальными валютами. Мы уже предлагали это России, мы говорили, что можно это сделать в рублях и турецких лирах. Теперь наша правота полностью доказана, и они говорят, что могут это делать, — пояснил глава Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не присоединится к антироссийским газовым санкциям, так как не может позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа. Он напомнил, что половину газа Анкара получает из России. Также Москва помогает строить АЭС (атомная станция «Аккую» строится при поддержке Росатома и его дочерних предприятий), и присоединение к санкциям также может сказаться на отношениях двух стран.