Турции и Египту предрекают борьбу за туристов из России

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Тема возможного открытия курортов Египта для российских туристов в ближайшем будущем продолжает тревожить представителей индустрии в Турции, особенно владельцев отелей. Местные СМИ считают, что Анкара способна «отвоевать» граждан РФ дешёвыми демпинговыми ценами, что, скорее всего, скажется на турпотоке из РФ в Турцию.

Последняя, по мнению экспертов, неизбежно ввяжется в ценовую войну с отелями Хургады и Шарм-эль-Шейха. Учитывая, что финансовая «подушка безопасности» для подобных противостояний у турбизнеса исчерпана из-за пандемии COVID-19, грядущий сезон может быть для Турции сложным, но очень доступным для гостей из РФ, говорится в сообщении на портале Turizmgazetesi.

Кроме того, из-за планируемого в марте 2021 года открытия прямых чартерных рейсов на курорты Египта цены рухнут не только в отелях Турции, но и на Черноморском побережье РФ, где турбизнес, из-за отсутствия конкурентов, поднял стоимость «до неприличия». Также издание, подтверждая скорое открытие Арабской Республики, привела ряд факторов. Например, для обеспечения полной безопасности туристов из РФ воздушная гавань Хургады готова выделить для россиян отдельный терминал.

Накануне тунисское правительство приняло «особые» меры в отношении российского туристического рынка и предложило возобновить чартерные рейсы из России. Об этом рассказал посол РФ в Тунисе Сергей Николаев. По его словам, с руководством Туниса было достигнуто взаимопонимание о том, что безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом. Дипломат добавил, что с 2016 года число российских туристов, посетивших Тунис, достигло 640 тысяч человек в год. По некоторым оценкам, были предпосылки довести эту цифру до 1 млн человек, однако из-за пандемии коронавируса Тунис был практически закрыт для въездного туризма.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал предположение, что к июню открыть прямые рейсы для российских туристов могут Испания и Кипр. По его мнению, Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение с Россией, так как эпидемиологическая обстановка в РФ выглядит лучше, чем в других европейских странах. Также, по его мнению, может быть расширено число маршрутов в Египет, писал NEWS.ru.