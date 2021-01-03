Турчак рассказал об эффективности «народного бюджетирования»

https://static.news.ru/photo/dcba9a94-4dae-11eb-9112-fa163e074e61_660.jpg Андрей Турчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распределение бюджетных средств с учётом мнения граждан практикуется в России уже не первый год и во многих регионах этот метод хорошо себя зарекомендовал. Об этом заявил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Он отметил, что таким образом жители регионов сами могут решать, на решение каких задач следует направлять средства местных бюджетов в первую очередь — ремонт дорог, реконструкции дворов, создание новых спортивных площадок или иные цели.

Сенатор добавил, что в настоящее время, с учётом мнения граждан, тратится пока только 1% бюджетных средств. Кроме того, на федеральном уровне «народные бюджеты» до сих пор не регулировались. Однако с начала 2021 года ситуация изменится в лучшую сторону.

Некоторое время назад были приняты и подписаны президентом Владимиром Путиным два закона, направленных на развитие «народного» бюджетирования. Глава государств поручил впятеро увеличить финансирование предлагаемых гражданами проектов. Кроме того, по словам Турчака, если ранее каждый субъект устанавливал свои правила применения «народного бюджета», то теперь они стали едиными для всей страны.

Президент России Владимир Путин неоднократно призывал власти всех уровней более активно вовлекать граждан в принятие решений. Наш закон создаёт единую правовую основу для того, чтобы люди могли принимать непосредственное участие в решении вопросов местного значения. С 1 января он заработал по всей стране, — цитирует сенатора РИА новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Турчак отметил плюсы новой методики расчёта МРОТ. По его словам, она затронет практически всё население страны. Главным же преимуществом нового способа будет то, что «теперь ни при каких обстоятельствах МРОТ не будет снижаться при его ежегодном рассмотрении».